Sadio Mané blessé, mais convoqué par le sélectionneur national, Aliou Cissé

Le coach du Sénégal apporte des explications sur la convocation de Sadio Mané blessé lors du dernier match des "Lions" face au Cap Vert. Un joueur qu’on avait déclarait forfait pour une indisponibilité de 6 semaines et finalement appelé par Aliou pour les deux matchs décisifs.



« Sadio Mané a repris l’entrainement avec les Reds de Liverpool. Et on espère qu’il va retoucher le ballon dès la semaine prochaine. Il pourra reprendre à rejouer au foot. Je l’ai appelé, après discussion, Mané se sent mieux. Je connais mes joueurs et l’importance de Sadio dans l’équipe », dit Aliou Cissé.







Thierno Malick Ndiaye