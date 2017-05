Sadio Mané, élu meilleur joueur de Liverpool de la saison: "je vais commencer à courir la semaine prochaine"

Pour sa première année à Liverpool, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur des "Reds" par ses pairs. Cela n'étonne pas vraiment tant l'international sénégalais aura ébloui la Premier League cette saison en ayant été l'atout offensif numéro un de Liverpool. Habile techniquement, très rapide, il a martyrisé les défenses de la Ligue anglaise. Il a ainsi marqué 13 buts pour sa première saison sous le maillot des Reds.



De quoi réussir son intégration et même de s'offrir une chanson à Anfield, l'antre des "Reds". "C'est un grand honneur pour moi de gagner ce trophée", a-t-il déclaré sur Liverpool FC.com.



L'élan du Sénégalais a été brisé par une blessure qui l'a privé du reste de la saison. Sadio Mané a profité de ce moment pour donner des nouvelles de son état de santé et elles sont déjà bonnes. " Je vais de plus en plus mieux. Je veux remercier tous les physios qui ont fait un excellent travail. J'espère que la semaine prochaine, je vais commencer à courir, à faire du jogging. Je suis très content et impatient de recourir", a-t-il délaré à la presse anglaise.



C'est certes une bonne nouvelle pour l'attaquant sénégalais mais cela ne donne pas encore de garantie pour son retour à la compétition. Le coach des "Lions" Aliou Cissé qui va démarrer la campagne des éliminatoires de la CAN 2019, en début juin, va scruter de près l'évolution de la blessure de son joueur-vedette.



Déjà Sadio Mané est annoncé forfait pour le match contre la Guinée Equatoriale mais rien n'a été pour l'instant confirmé par le staff des "Lions". En club, c'est sûr qu'il manquera les deux dernières journées de la Premier League. Alors que Liverpool est à la lutte pour la qualification pour la Ligue des champions. Sadio Mané reste confiant pour son équipe. "Cette ligue est très dure mais nous avons une excellente équipe et de grands joueurs. Nous sommes capables de battre toutes les équipes de ce championnat", a-t-il soutenu sur le site de son club.



source: La Tribune