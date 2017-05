Sadio Mané envoie un message d’encouragement à ses coéquipiers de Liverpool qui affrontent ce lundi Watford

Liverpool se déplace ce lundi à Vicarage Road pour y affronter Watford. Troisième du championnat à trois journées de la fin, les Reds sont menacés par Manchester City et Manchester United dans la course au podium.



L’international sénégalais Sadio Mané empêché pour des raisons de blessure, n’a pas manqué d’envoyer un message d’encouragement à ses coéquipiers que la Rédaction de Leral.net vous livre in extenso.



« Allez les gars! Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers pour le match de ce soit contre Watford FC! »