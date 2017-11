«Sadio Mané et Keïta Baldé sont de Guinée-Bissau»

Vendredi 3 Novembre 2017

Sadio Mané et Keïta Baldé auraient pu peut-être porter les couleurs de la Guinée-Bissau. Dans un entretien avec le quotidien sportif "Stades", le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Manuel Nascimento Lopez, souligne que ces deux joueurs majeurs de l’équipe du Sénégal, «sont originaires de la Guinée-Bissau».



Dans le même entretien, Lopez suggère que si Mané et Baldé ont boudé la Guinée-Bissau, «ce n’est pas la faute de la fédération (qu’il dirige)». Il martèle : «Si les parents les mobilisent pour qu’ils défendent les couleurs du Sénégal ou de la France, on ne peut pas s’opposer à cette décision. C’est aux parents de décider.»

