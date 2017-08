Sadio Mané et Liverpool décrochent leur ticket pour la Ligue des Champions

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mane va jouer pour la première fois de sa carrière, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Même s’il n’a pas pu trouver le fond des filets lors des préliminaires face à Hoffeinhem, Sadio Mané a été un grand artisan sur la qualification des Reds.



Impliqué dans les deux buts inscrits à l’aller (2-1), Sadio a récidivé ce soir, avec une passe décisive sur l’ouverture du score par Can et son implication dans le troisième but de son équipe.



Après deux ans d’absence, Liverpool retrouve la Ligue des Champions suite à sa victoire sur Hoffeinhem (4-2, 6-3 score cumulé).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook