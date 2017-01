Sadio Mané et la CAN: «Je vais essayer d’être au top» Dans un entretien avec stades, Sadio estime que l’essentiel est de se concentrer sur la prochaine CAN au Gabon, être au top pour ramener la Coupe au Sénégal.

« Avant tout d’abord je remercie le Bon Dieu parce que je fais partie des trois meilleurs footballeurs africains. Je dis Alhamdoulilah. Le meilleur a gagné. Il l’a mérité. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, je dirais. Je suis content pour lui. Je suis très content d’avoir été parmi les 3 nominés.



J’ai l’avenir devant moi, je ne suis pas pressé. Je vais redoubler d’efforts. Je ne vais pas me mettre la pression. Actuellement, le plus important est de se donner à fond pour l’équipe nationale. On a une CAN à préparer. Je vais essayer d’être au top ».



Source : wiwsport.com





