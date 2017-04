Sadio Mané, le Picasso sénégalais a 25 ans, ses plus beaux buts avec Liverpool, regardez... À Liverpool depuis 10 mois, Sadio Mané affiche des statistiques insolentes. En 27 matchs de Premier League, le meneur de jeu des Lions a donné 1067 passes, eu 650 duels et tenté 143 dribbles pour 13 buts marqués et 5 passes décisives en 2368 minutes de jeu. Impressionnant ! Regardez !

