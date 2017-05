Sadio Mané meilleur joueur de la saison de Liverpool 2017

Africatopsports-Blessé depuis le mois de mars et out jusqu’à la fin de l’exercice, Sadio Mané a néanmoins été élu Joueur de la saison par ses coéquipiers mardi lors des Liverpool Players Awards cérémonie de fin de saison organisée par le club. Le milieu de terrain sénégalais a été préféré à Coutinho et Firmino notamment.

« Ceci représente beaucoup pour moi« , a indiqué Mané à l’occasion de recevoir son trophée. Arrivé l’été dernier de Southampton comme le plus gros transfert d’un joueur africain, l’ancien joueur du Red Bull Salzburg a mis tout le monde dans sa poche. Avec ses 14 buts, il reste le meilleur buteur du club.

Outre Mané, Trent Alexander-Arnord a été élu Meilleur jeune joueur de la saison, le Club de Supporters est allé à celui de Chypre.

