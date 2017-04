Sadio Mané nominé dans l'équipe-type de la Premier League, "une source de motivation supplémentaire pour revenir encore plus fort" Indisponible pour le reste de la saison, Sadio Mané a été désigné la semaine dernière dans l'équipe-type de la Premier League. Une récompense qui constitue pour l'attaquant des "Lions", une source de motivation supplémentaire pour lui permettre de revenir encore plus fort la saison prochaine.

Sa nomination jeudi dernier dans l'équipe-type de la Premier League, sonne comme un lot de consolation pour l'ancien joueur du FC Metz dans le championnat de France. L'attaquant des Reds figure ainsi à côté de joueurs talentueux tels que Eden Hazard (Chelsea), Harry Keane (Tothennam) et Romelu Lukaku (Everton). Une liste proposée par les membres du syndicat des joueurs britanniques PFA (Professionnels Footballers Association).



Une reconnaissance de ses pairs appréciée à sa juste valeur par le meneur de jeu des "Lions". Sadio Mané a tenu à leur adresser un message de remerciements. " Quel honneur! Merci à tous mes collègues joueurs pour vos votes", déclare-t-il dans un post publié sur sa page facebook.



L'international sénégalais a également indiqué que cette consécration va surtout lui permettre de revenir beaucoup plus fort sa saison prochaine. "Ma présence dans l'équipe-type de la Premier League est certes d'une importance capitale mais, elle est surtout une source de motivation supplémentaire pour revenir encore plus fort sur le terrain", a-t-il déclaré sur sa page facebook.



Auteur d'une bonne saison avec Liverpool (13 buts, 6 passes décisives), Sadio Mané s'est toutefois blessé le 1er avril dernier lors d'un derby face à Everton. Une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pour le reste de la saison. Ses performances sur les terrains où il constitue une véritable terreur pour les défenses adverses, ne sont pas passées inaperçues. Alors que beaucoup d'observateurs de la Premier League en ont fait le meilleur joueur du championnat, Sadio Mané a finalement été recalé de la liste des 6 joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais. Une décision qui avait suscité la colère et l'incompréhension de son coach, Jurgen Klopp.



source: l'AS Quotidien

