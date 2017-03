Sadio Mané parle enfin de son penalty raté: « Ce n’était pas…..»

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 13:56

Depuis que le Sénégal est éliminé de la Can 2017 en quart de finale, Sadio Mané n’a pas parlé de cette contre performance.

L’attaquant des Lions du Sénégal s’est enfin résolu à parler de son pénalty manqué qui a donné la victoire au Cameroun. Et c’est pour souligner que ce n’est pas facile d’avoir raté le penalty qui élimine son équipe, mais c’est le football qui est ainsi fait.

« Manquer un penalty et voir son équipe éliminée n’est pas facile à accepter. Cela fait partie du football, le plus important, c’est de continuer à travailler pour rebondir et surtout être prêt sur le plan mental », a dit Sadio Mané qui estime qu’il s’agit maintenant de repartir de l’avant.



source: Senewab



