Sadio Sylla risque 2 ans ferme après avoir violé la femme de son frère

A qui devons-nous faire confiance ? C'est la question que la victime Khady Diagne s'est sans nul doute posée. Après l'incération de son mari, elle croyait pouvoir bénéficier de la protection et de l'assistance de ses beaux-frères. Mais mal lui en a pris. Car au lieu de compatir à sa détresse, le frère de son époux Sadio Sylla, n'a pas trouvé mieux que de l’appâter avec de l'argent pour abuser d'elle.



Attrait à la barre pour les chefs de viol, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. Sadio Sylla qui a fait plusieurs fois la prison, argue que c'était avec le consentement de la partie civile. D'après lui, le jour des faits, il a trouvé Khady Diagne qui l'informe qu'elle voulait rendre visite à son mari en prison. "Je lui ai proposé 5000 francs", a-t-il avoué avant de préciser que la dame est divorcée d'avec son frère. "Nous avons entretenu des ébats sexuels comme des adultes responsables", dit-il. "Le viol ne peut en aucun cas exister car tout le monde était là-bas. En plus , il était 22 heures. Si je l'avais forcée, pourquoi n'a t-elle pas crié", s'est-il interrogé devant la barre.



Ces dénégations n'ont pas emporté la conviction du parquet qui a rappelé les déclarations de la victime dans le procès verbal. "Mon époux est en prison et il m'a demandé de venir chez lui pour qu'il me donne 10 000 francs afin que j'aille le voir. Raison pour laquelle, je suis partie chez lui. Arrivée à la porte, le frère de mon mari m'a tirée comme un furieux en me mettant par terre, il m'a déshabillée puis m'a pénétrée. Je me suis débattue mais en vain. Mais comme il n'est pas parvenu à éjaculer, il m'a amenée de force dans sa chambre où il a abusé de moi sous la menace du couteau", a repris le ministère public selon qui, si la dame était consentante , elle n'allait pas porter plainte. Convaincu de la culpabilité du prévenu, le maître des poursuites a requis 2 ans de prison ferme. N'ayant pas d'avocat, le prévenu a sollicité la relaxe en réitérant que la victime Khady Diagne était bien consentante. Le prévenu sera édifié sur son sort le 9 mai prochain.



L'As