Sadio s’offre encore Arsenal Décidément, Arsenal réussit bien à Sadio Mané. L’international sénégalais a encore frappé lors du match face aux "Gunners". Il s’est offert un but et une passe décisive lors de la large victoire des Reds samedi (3-1).

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Sadio a marqué son but sur une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Petr Cech. Cette victoire a permis à Liverpool de revenir à la course pour la qualification en Ligue des champions. Les Reds occupent la troisième place en Premier League. « On a 11 matchs à jouer, il va falloir être concentrés sur ça. Pour nous, il est très important d’être constant si on veut aller dans un autre niveau », a confié Sadio après la rencontre aux médias anglais.



Ce dimanche, Téléfoot, l’émission football de TF1, a réalisé un documentaire sur le joueur sénégalais. Son entraîneur n’a pas tari d’éloges à son endroit : « Quand vous l’avez dans l’équipe, c’est plus facile » a confié Jürgen Klopp. Son formateur Olivier Perrin a aussi abondé dans le même sens : « Il faisait des choses que les autres joueurs ne faisaient pas. Il avait des gestes techniques déroutants. Il le fait toujours aujourd’hui avec vivacité », a-t-il déclaré.



L’ancien international El Hadji Diouf l’a aussi encensé. Il pense qu’il mérite amplement les 41 millions d’euros investis sur lui. « C’est un joueur talentueux et il le montre tous les jours. Être le meilleur joueur à Liverpool, ce n’est pas donné à tout le monde ».



Sadio Mané est le meilleur buteur des Reds avec 12 buts. Il est aujourd’hui le chouchou d’Anfield.

