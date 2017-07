Saër Sec, président de la LSFP: « une très grande tristesse pour le football sénégalais »

Le président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, Saer Seck, s’est prononcé sur le drame survenu ce samedi au stade Demba Diop, entraînant la mort de 8 personnes et plusieurs personnes blessées. L’US Ouakam et le stade de Mbour s’affrontaient pour la finale de la Coupe de la Ligue.





« Une très grande tristesse pour tout le football sénégalais. Je présente mes condoléances aux familles de toutes les victimes que nous n’avons pas pu relever. Ceci n’est pas ma conception du football. Sur le plan sécuritaire nous avions pris toutes les dispositions, d’abord en séparant les deux groupes de supporteurs pour les neutraliser. Nous avons engagé des agents de force de sécurité en nombre. Maintenant, il y a eu des bagarres et un effondrement. »





