Safiétou Thiam : « Une génération sans Sida est à notre porté »

En marge de la 2e Edition « Ecole sans Sida » célébrée ce vendredi 23 mai 2017 au Théâtre national Daniel Sorano, la Directrice Exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) a exprimé tout son optimiste quant à l’atteinte des objectifs de l’ONUSIDA qui prévoit d’éradiquer le Sida à l’horizon 2030.



Devant de nombreux élèves venus des différents établissements pour assister à cette journée, Safiétou Thiam est d’avis : « une génération sans Sida, c’est prouvé et c’est à notre portée. Nous ne pouvons pas l’atteindre sans les jeunes. C’est pourquoi nous travaillons en priorité avec les jeunes pour les protéger du Sida, pour qu’ils ne s’infectent pas et qu’en terme, on est une génération sans Sida ».



Cependant pour la Directrice Exécutives du CNLS, l’atteinte de ces objectifs passent par un changement de paradigme et d’approche afin de mieux inciter les jeunes à observer des mesures préventives.



A ce titre, elle souligne la mise en place du concept de la stratégie de communication de la CNLS à travers une série télévisée à vocation sociale et pédagogique intitulée « POSITIVE ».



Landing DIEDHIOU, leral.net