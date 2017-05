Safwat Ibraghith, Ambassadeur palestinien au Sénégal : «Israël continue d’occuper illégalement la Palestine, grâce au soutien inlassable des Etats-Unis et de certains pays occidentaux» «Le Sénégal est toujours favorable à la cause de l’Etat palestinien». C’est, du moins, l’avis de Safwat Ibraghith, Ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Au détour de l’émission ‘‘Grand jury’’ sur la Rfm, suivie par Actusen.com, le diplomate a salué «une position honorable et sans précédent du pays», au sujet du conflit Israélo-palestinien.



De la situation des prisonniers palestiniens en Israël, dont il annonce la suspension de la grève illimitée de la faim, décrétée il y a de cela 41 jours, à la visite du président Américain Donald Trump au Proche-Orient, en passant par le conflit ‘‘interminable entre ces deux pays", l’Ambassadeur a dénoncé le manque de sanctions à l’égard de l’Etat juif.



Safwat Ibraghith a par ailleurs, dénoncé la situation pénible que vivent les Palestiniens. Pour lui, «L'Etat d’Israël, face aux non restrictions et à un maillon faible, continue d’occuper illégalement la Palestine, du fait d’un soutien inlassable des Etats-Unis et de certains pays occidentaux».



Aussi, Safwat Ibraghith considère-t-il la visite du Président américain comme une déception. Et à en croire l’Ambassadeur, « cette visite de Donald Trump dans la zone n’est bénéfique que pour lui et non pour le peuple palestinien».



Ousmane THIANE, Stagiaire (Actusen.com)

