Sahara occidental: le nouvel émissaire de l’ONU dans la région, la semaine prochaine

Le nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental , chargé de relancer les discussions entre le Maroc et le Front Polisario, Horst Koehler , effectuera la semaine prochaine sa première tournée dans la région, selon des sources onusiennes.



L’ex-président allemand est attendu au Maroc dimanche, selon l’une de ces sources. Dans le courant de la semaine prochaine, il se rendra ensuite en Mauritanie et en Algérie , a précisé une autre source.



Horst Koehler , 74 ans, a été nommé en août nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental , en remplacement de l’Américain Christopher Ross , démissionnaire en avril après des années de tensions entre l’ONU et le Maroc à propos de ce territoire très disputé.



Economiste et ancien banquier, M. Koehler , marié et père de deux enfants, a présidé l’ Allemagne de 2004 à 2010, après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI) et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).



Le Conseil de sécurité a adopté en avril une résolution exhortant le Maroc et le Front Polisario (soutenu par l’ Algérie ), à reprendre les négociations, qui sont dans l’impasse depuis 2012.



Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est passé en 1975, en grande partie, sous contrôle du Maroc . Le Front Polisario , qui a proclamé une République arabe sahraouie démocratique (RASD), soutenue par Alger , contrôle environ un tiers du territoire sahraoui, le long des frontières algérienne et mauritanienne.



Rabat propose d’accorder l’autonomie à ce territoire mais le Front Polisario réclame un référendum d’indépendance organisé par l’ONU.



