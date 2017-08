Saint-Louis-15 Août : Comment s'est passée la fête hier, à l’Hydrobase...(vidéo)

Comme chaque année, à Saint-Louis, les fêtards se sont donnés rendez-vous à « l’Hydrobase » pour célébrer l’Assomption ou 15 août.



Pour éviter toute mauvaise surprise, en ces temps où la menace terroriste est sur toutes lèvres, les autorités n’ont pas lésiné sur les moyens. En plus du renforcement de la sécurité avec le contrôle des personnes, des associations citoyennes se sont déployées sur la plage, pour ramasser les sachets plastiques et autres déchets non dégradables. Deux innovations majeures qu’apprécient fortement les visiteurs. Suivez leurs réactions …