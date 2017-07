Saint-Louis: 88 superviseurs et 306 contrôleurs, mobilisés pour le scrutin des Législatives de ce dimanche Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

La Commission Électorale Départementale Autonome a mobilisé 88 superviseurs et 306 contrôleurs, pour le scrutin des législatives de ce dimanche à Saint-Louis. Ils vont ainsi participer à la supervision et au contrôle de cette élection, qui a accusé du retard.



Pour le département de Saint-Louis, 166 676 électeurs sont comptés, répartis dans 309 bureaux pour 88 centres. La commune de Saint-Louis compte 121 116 inscrits pour 29 centres avec 205 bureaux.

