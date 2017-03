Saint-Louis: Ameth Fall Braya déroule la « Téranga » au président Macky Sall

Le coordonnateur départemental du Parti démocratique sénégalais (PDS) ne s’inscrit pas dans la dynamique de contestation de la coalition Manko Wattu Ndar sur la visite du Président Macky Sall à Saint-Louis, dont les prémisses ont été clairement exposées, hier, au cours d’une rencontre avec la presse.



Ahmet Fall Braya qui avait auparavant rencontré le maire de Saint-Louis Mansour Faye de passage à Guet-Ndar, a tenu dans la soirée, une rencontre à la permanence locale de son parti pour inviter les militants au calme.



« La bonne démarche, c’est d’écouter le président de la République avec discipline et de réagir, après, sur sa déclaration et ses promesses. Nous allons l’accueillir dignement et convenablement. C’est une institution de la République à qui il faut vouer du respect », a-t-il dit, joint par Ndarinfo.com.



Une position de réjouissance pour les « apéristes » qui risque de confirmer la thèse d’un possible transhumance de l’opérateur économique vers l’Alliance pour la République (APR), longuement soulevée par ses détracteurs.