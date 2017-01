Saint-Louis: Des chauffeurs envoyés en prison pour faux et usage de faux La bataille judiciaire continue encore au sein de la présidence du Regroupement des chauffeurs de transport public de la région de Saint-Louis. En attendant la suite de la plainte déposée à la Cour suprême par les partisans du président sortant, Vieux Alioune Mbodj, le verdict de celle portée pour faux et usage de faux contre le nouveau Président Birane Seck, a été rendu hier, avec des condamnations de 6 mois ferme et 5 millions de francs Cfa d'amende aux chauffeurs sympathisants du camp du président actuel.

« La bataille judiciaire va continuer parce que nous avons déposé une plainte pour faux et usage de faux et l’enquête a abouti à des inculpations », avait déclaré Vieux Alioune Mbodj au mois de juillet dernier en contestant la décision rendue par la cour d’appel de Saint louis, qui avait annulé celle arrêtée par le Tribunal régional en première instance. Une plainte qui a été finalement vidée hier avec la condamnation à 6 mois ferme et une amende de 5 millions de francs Cfa à deux chauffeurs favorables au camp de Birane Seck, actuel président du regroupement. A en croire Me Alioune Abatalib Gueye, avocat du président Vieux Alioune Mbodj, les condamnations ne devront pas s’arrêter aux deux chauffeurs-lampistes.



« Le bouchon doit être poussé plus profondément, certes les condamnés ont fraudé mais ce qui leur ont facilité leurs inscriptions sur le fichier et l’obtention de cartes de membres alors qu’ils n’y avaient pas droit, doivent être trouvés et punis comme les chauffeurs arrêtés et taxés d'une amende. Comme ils ont été identifiés à l’audience, une plainte nominative sera déposée sur la table du procureur pour que justice soit rendue », a soutenu Me Gueye.



Pour toutes ces raisons, a ajouté la robe noire, il est clair maintenant devant l’opinion nationale que les élections ont fait l'objet de fraudes de bout en bout. « Pour voter aux élections, il fallait être titulaire d’un permis de transport public et résider dans la région de Saint-Louis également. Malheureusement par des tours de passe-passe, des noms de chauffeurs qui ne sont pas du secteur, ont été ajoutés à la liste manuellement pour leur permettre de voter massivement pour Birane Seck. D’autres chauffeurs de transport public ont usé de faux et usage de faux pour obtenir des cartes de membres alors qu’ils ne sont pas de la région de Saint-Louis », a expliqué Me Abatalib Gueye.



"Ainsi, devant tant d’irrégularités et de fraudes avérées, dira l’avocat du camp de vieux Alioune Mbodj, le juge civil à la cour d’appel devrait avoir assez de recul pour laisser le tribunal correctionnel statuer d’abord sur l’ampleur des fraudes avant qu’elle rende son verdict. Avec le verdict du correctionnel, la justice est aujourd’hui dans une posture inconfortable.



Mais, comme l’affaire est devant la cour d’appel, on ose espérer que toutes les conséquences de droit seront tirées pour que justice soit faite pour que les gens cessent de tricher dans les élections. Mais aussi pour que les élections soient validées parce qu’il y a suffisamment de fraudes et d’irrégularités avérées dans le déroulement des opérations », a soutenu Me Gueye.



