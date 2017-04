Saint-Louis: L'opposition dénonce l'arrestation des partisans de Khalifa Sall (vidéo)

À Saint-Louis, l’opposition rumine une vive colère contre le Préfet, Mariama Traoré NGOM après que cette dernière a ordonné, samedi, l’arrestation de partisans de Khalifa SALL qui distribuaient des flyers.



S’adressant à la presse à la suite de leur libération, le docteur Abdoulaye NDOYE, coordonnateur de Manko Wattu NDAR, une coalition qui regroupe des forces vives de l’opposition, dénonce une décision « arbitraire » et «insensée» et annonce l’organisation d’une marche populaire à Saint-Louis.



« Au même moment, des "apèristes" manifestent sans autorisation contre le retrait d’Aliou SALL des législatives devant le palais de la République, sans que personne ne les arrête », dit-il, très en verve.



« Les partisans du régime organisent fréquemment leurs "yendou" républicains et bloquent les rues de la ville, sans autorisation et personne n’ose les arrêter. C’est injuste et anormal », a crié le docteur NDOYE.