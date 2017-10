Saint-Louis : La France envisage « un certain nombre de programmes » pour stopper l’avancée de la mer

L’érosion côtière qui menace la ville Saint-Louis de disparition a été au cœur des échanges lors du séminaire intergouvernemental Franco-sénégalais. Les Premiers ministres Edouard Philippe et Mouhammed Boun Abdellah Dionne l’ont d’ailleurs révélé lors de leur conférence de presse, tenue en marge de cette rencontre.



« Vous avez eu l’occasion avec d’instituer avec les membres de votre gouvernement sur la situation particulière, à la fois symbolique de la ville de Saint-Louis qui est confronté à la remise en cause de ses équilibre naturelles, liées à l’érosion des côtes. Nous avons bien pris conscience de ce sujet. Un certain nombre de programmes sont envisagés pour améliorer la situation. Comme l’a indiqué le ministre de l’Europe et des affaires étrangers, Jean-Yves Le Drian, nous avons saisi toute la sensibilité symbolique et réelle de ce sujet », a confié le Pm français.



Abondant le même sens, son homologue sénégalais a ajouté que son gouvernement envisage de proposer un partenariat à la France autour de l’ancienne capitale du Sénégal. «Saint-Louis est à sauver parce que menacé par l’érosion côtière et les changements climatiques. En novembre, lors de la réunion de Paris sur le climat, nous pensons pouvoir proposer un partenariat sur la question (…) Et, je pense que si nous soumettrons l’initiative à nos chefs d’Etat se serait un exemple coopération sur la question climat », a-t-il Mouhhamed Boun Abdallah Dionne.

