Saint-Louis : La mer se déchaîne et fait tomber le mur de protection et plusieurs maisons

La journée du vendredi a été mouvementée pour les populations pêcheurs de la région de Saint Louis. Pour cause, des vagues déchaînées ont envahi la côte durant toute la matinée d’hier. Avant de s’acharner sur le mur de protection pour le faire tomber ainsi que plusieurs maisons et autres abris situés sur la berge. Ainsi, plus de 100 familles sont présentement dans la rue ou ont trouvé refuge dans des écoles.



Les habitants de Gokhoumbathie, Guet Ndar, en passant par les quartiers Santhiaba et Sindoné jusqu’à l’hydrobase, redoutent le pire avec cette mer déchaînée qui continue de dicter sa loi dans toute la langue de barbarie.



Par conséquent, les sinistrés indexent les autorités gouvernementales qui, selon eux, sont responsables de cette situation pour avoir tardé à démarrer les travaux d’endiguement et de renforcement du mur de protection et beaucoup d’autres chantiers comme elles l’avaient promis depuis plusieurs mois.



