Saint-Louis: La victoire de Benno presque acquise

Ce ne sera pas en effet une surprise si à la proclamation des résultats, la coalition Bby est déclaré vainqueur des joutes qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la vieille ville. Dans la plupart des bureaux de vote du département, c’est la coalition du parti au pouvoir qui est sortie en tête, suivie de la coalition gagnante/Wattu Senegaal et de Manko Taxawu Senegaal.



Le maire Mansour Faye reste fort dans son fief à Ndioloféne, l’un des viviers électoraux de Bby, alors que le ministre Mary Teuw Niane a fait de bons scores à Bango et Ngallèle. Le grand quartier de Pikine est aussi resté dans l’escarcelle de Bby. Par contre, cette coalition a perdu à Guet-Ndar qui reste la chasse gardée d’Ameth Fall Braya, qui a gagné dans 17 des 18 bureaux que comptent les deux centres de ce quartier.



Cette victoire de Braya est d’autant plus symbolique que le chef de l’Etat, Macky Sall, avait à quelques semaines de l’élection, investi plus de deux milliards de francs Cfa pour accompagner les pécheurs rapatriés de la Mauritanie, qui avait reçu chacun un moteur et deux millions.



La coalition Bby a également été battue dans le grand centre Rawane Ngom et Diamaguéne où ont voté deux députés sortants, le Dr Dia du Ps et Mme la députée Aminanta Guèye, investie à la quatrième place de la liste nationale de Bby. Le scrutin s’est déroulé sans problème dans la commune et dans le reste du département où l’hégémonie de Bby est encore affirmée.



Le Quotidien