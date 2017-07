Saint-Louis: Les 22 tricheurs au Bfem, en prison

La police centrale de Saint-Louis a finalement bouclé l’enquête ouverte à la suite de la triche organisée découverte au concours de Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) à Saint-Louis. Hier lundi, les 22 candidats ont été transférés au parquet par le commissaire central, El Hadj Bécaye Diarra.



Après les avoir entendus, le procureur, maître des poursuites judiciaires, les a tous placés sous mandat de dépôt. Ainsi ces élèves ont passé leur première nuit à la prison de Saint-Louis. Parmi eux, des élèves des classes de Première et Terminale, qui corrigeaient les épreuves de mathématiques et les envoyaient sur les téléphones des candidats via WhatsApp.



Le réseau a été découvert au centre des cours privés Sankoré. Un des surveillants a mis la main sur l’élève ND.M.D avant que le président du jury n’avise la police. A la suite de l’enquête, c’est un réseau de tricheurs et d’association de malfaiteurs qui a été démantelé. Le réseau s’était propagé dans trois autres centres de Saint-Louis, où se déroulait l’examen du Bfem.



Les Echos