Saint-Louis: Les jeunes socialistes se donnent en spectable devant Khalifa Sall

La tournée politique de Khalifa Sall à Saint-Louis n'a pas connu que des moments heureux. A côté des temps de communion, de meetings et des visites, note l'Observateur, des couacs ont été notés pendant le déroulement de certaines activités qui étaient au menu de sa visite.



A l'étape de Ndiolofène, des jeunes se sont donnés en respectable devant Khalifa Sall et sa délégation. En effet, le mouvement Dollele Khalifa ( Adk) et la Convergence socialiste de Babacar Abba Mbaye ont échangé des quolibets, parce que chacun d'eux voulait recevoir en premier Khalifa Sall.



Une autre fausse note, note encore le journal, porte cette fois ci sur la programmation du meeting qui était prévu au Quai des Arts. Cette rencontre politique qui devait réunir des militants et sympathisants du maire de Dakar, n'a finalement pas eu lieu. En lieu et place, le cabinet politique de Khalifa Sall s'est limité aux visites de proximité dans la commune.



A Diolefène, Khalifa Sall a prononcé un discours de rassembleur. "Il faut aller vers ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui hésitent, ceux qui doutent encore, pour leur exposer les projets et recueillir leurs avis et points de vue", a-t-il lancé, arguant que les actes qui est en train d'être posés dépassent l'intérêt du parti socialiste. "Nous le faisons pour le pays, pour servir notre pays. C'est cela la différence avec les autres. On y va avec de la foi, avec des convictions chevillées, par tolérance. On est mû aujourdhui par le même élan que Senghor. C'est cette conviction qui nous galvanise", a-t-il fait avoir.



Avant d'ajouter sur la même lancée : "Cette conviction nous donne la force de pouvoir déplacer la montagne, parce qu'on ne doute pas. Nous n'avons pas peur . Par contre, on s'interroge, on s'échange, parce que le désir, l'ambition de travailler, de servir un peuple n'est pas une mince affaire".