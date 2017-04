Saint-Louis: Un policier meurt noyé dans le fleuve à Djoudj

L’agent de la police des frontières Demba Ramata Gaye, est mort noyé lors d’une manœuvre d’un véhicule qui a mal tourné. Il était agent à la Direction de la Police de l'air et des frontières et roulait sur une piste en latérite à la périphérie du parc des oiseaux de Djoudj à Saint-Louis, lorsque son véhicule a basculé dans les eaux.



Les secours des populations environnantes non pas permis de sauver le policier. Selon la Rfm, les Sapeurs-pompiers sont arrivés sur place pour sortir le corps du défunt des eaux.