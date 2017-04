Saint-Louis célèbre le 4 avril dans la douleur: Sept pirogues ont chaviré ce mardi matin faisant de nombreux dégâts

Les Saint-Louisiens n’ont pas le cœur à la fête ce matin. Les eaux ont encore fait des victimes dans la capitale du Nord. Sept pirogues ont chaviré ce mardi matin faisant de nombreux dégâts. Le bilan non exhaustif fait état d’une personne décédée et d’autres pêcheurs disparus.



Les populations du quartier de Nguet Ndar ont manifesté leur colère. Un des parents des disparus, au micro de WALF FM, a déploré l’absence des services de secours qui ne sont pas, selon lui, intervenus cinq heures après le drame.



Cet accident intervient au moment où le Sénégal célèbre son 57e anniversaire. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes dont l’absence est déplorée, étaient aux premiers rangs du défilé qui se déroulait à la place Faidherbe.



Nous y reviendrons pour de plus amples informations...