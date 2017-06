Saint-Louis : des « kamils » et de la ferveur pour la libération de Khalifa Sall (vidéo)

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 02:01

Les « ProKhalifa » se sont mobilisés, mercredi, à Ndioloffène, à l’occasion d’une journée de prières commémorant les cent jours de détention du maire de Dakar. Des membres de And Doléle Khalifa (ADK) et des adhérents du Mouvement « J’aime Saint-Louis », se sont réunis autour d’une communion religieuse au cours de laquelle plusieurs « Kamils » ont été récités.



« C’est une journée de tristesse pour nous. Au moment où nous formulons ces prières, notre leader est en train de purger injustement une peine à Rebeuss pour un délit qu’il n’a pas commis », a dénoncé Ibrahima Dieye le coordonnateur de l'ADK .



« Cette situation, très anormale, n’est que la résultante d’une cabale politique orchestrée au plus haut sommet de l’État », a-t-il dit.





