Saint-Louis: des pourparlers au sein de Benno Bokk Yakaar pour exorciser le mal en propagation

Une conférence des leaders s’est tenue, le vendredi dernier, entre les différentes personnalités politiques engagées à arrondir les angles. Si certains responsables locaux s’engagent dans une dynamique unitaire, d’autres expriment toujours leur mécontentement sur le choix des personnes désignées et le mode opératoire adopté par le maire et non moins ministre, Mansour FAYE.



Le maire de Saint-Louis a été notamment saisi sur la position d’Aminata GUEYE, placée en 5e position sur la liste nationale alors que cette option n'a pas été proposée par les leaders de Benno. Le coordonnateur départemental de l’APR leur a signifié que cette résolution a été prise par le président Macky SALL, de concert avec les chefs de parti, au niveau central. Cette même situation s’était produite lors de la désignation des hauts conseillers pour les collectivités territoriales.



Malgré les tentatives de rapprochement pour étouffer les querelles, les divergences et les attitudes de méfiance demeurent. Elles sont d’ailleurs vives chez l’AFP et le PS, qui, encore affectés par la démarche « cavalière » du maire FAYE, restent sur ses gardes et disent écouter leurs bases.



Après une réunion, les responsables de l’Union départementale des coordinations socialistes de Saint-Louis dirigée par Me Moustapha MBAYE, rendront bientôt une décision, prise à la lumière des injonctions des instances de quartier. Pour le PS, « des compensations multiformes », sont les « seules conditions pour faire adhérer les militants aux décisions. Sinon, on sera obligé de regarder vers la direction des militants ».



