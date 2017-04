Saint-Louis du Sénégal: La station d’essence du port polonais de l’Hydrobase prend feu

Un incendie s’est déclaré hier, au niveau du port polonais de l’Hydrobase, situé à quelques encablures de la mer. C’est vers 17h que le drame s‘est produit, occasionnant d’importants dégâts matériels, près d’une trentaine de bidons contenant chacun 200 litres, sont partis en fumée au grand dam des propriétaires qui s’en remettent à la volonté divine. L’origine du sinistre n’est pas encore connue et une enquête est ouverte. Alerté, les pompiers se sont certes dépêchés sur les lieux, mais il a fallu 1h 45mn pour maîtriser le feu.



Les populations sont inquiétées quant à leur sécurité avec l’implantation tous azimuts, des stations d’essence dans la zone. « Les conséquences auraient été dramatique si l’incendie s‘était déclaré a Guet-Ndar. C’est un quartier où règne une anarchie totale avec la promiscuité notée dans les maisons. Pis, les stations construites cohabitent avec nous. C’est un danger permanent qui nous guette quotidiennement et c’est trop risqué pour nous de continuer de vivre cette situation. Nous demandons, la fermeture de ces stations d’essence dans les meilleurs délais », sollicite Makhou Sène un riverain.



« Mieux vaut prévenir que guérir », lance M. Sène dont les propos sont corroborés par d’autres personnes qui interpellent le préfet de Saint-Louis pour accélérer le processus. En attendant, les supputations vont bon train à Saint-Louis, qui a connu trois incendies en l’espace d’une semaine. A la rue Gambetta, la dame Rosalie Dièye en a été victime en début de semaine et avant, à Darou, six baraques ont été ravagées par les flammes.