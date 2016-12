Saint-Louis : le gang des 5 violeurs du 24 décembre, le taximan et la plainte d’une mineure

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2016 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|





Tout est parti d‘une plainte déposée le 24 décembre, auprès du Commissariat central par une jeune fille de 17 ans, demeurant à Médina Courses. Dans sa déposition, elle dit avoir été séquestrée puis violée, à tour de rôle, par un groupe d’inconnus, dans la nuit du 21 au 22.



Les opérations de recherches des éléments du Commissaire El Hadj Bécaye DIARRA révèlent des faits surprenants que vous livrent Ndarinfo.com



La victime renseigne qu’après avoir pris place à bord d’un taxi, un inconnu a surgi de nulle part et s’est engouffré dans le véhicule. Il a menacé le chauffeur à l’arme blanche et l’a sommé de l’emmener à une destination. Le chauffeur exécute sans résistance. Il embarquera deux autres individus, en cours de route et les dépose, tous, dans une maison abandonnée.



La fille sera violée toute la nuit par ses ravisseurs. Au début du petit matin, elle s’enfuit et échappe à ses bourreaux.



L’enquête pilotée par le commissaire DIARRA a permis d’abord d’interpeller le taximan en question, conducteur du SL 67886. Les policiers découvrent que ce dernier connaissait, bel et bien, la bande des 5 bandits. De fil en aiguille, deux membres du groupe tombent avec le taximan. Deux autres, dont celui qui menaçait le conducteur, ont pris la fuite, en apprenant la plainte de la victime.



L’enquête est en cours. La police, activement à leurs trousses.



Ndarinfo.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook