Saint-Louis : les étudiants des UFR santé au chevet des populations

La Fédération nationale des étudiants en sciences de la santé a mené vendredi, dans les quartiers de Guet-Ndar et Pikine, à Saint-Louis, des actions de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein, du diabète et de l’hypertension artérielle, a appris l’APS.



Ces actions de bienfaisance sont menées dans le cadre des "72 heures de santé’’, organisées par cette fédération regroupant l’ensemble des unités de formation et de recherche (UFR) en santé de Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et de la faculté de Médecine de Dakar.



Selon la présidente de la Fédération, Dr Aïda Thiaw, les étudiants des différentes UFR Santé du Sénégal ont mis sur pied cette fédération, en vue de créer un cadre permettant de faire des échanges entre tous les étudiants en médecine, à travers des activités inter-UFR.

Les étudiants ont senti le besoin d’être utiles à leur Nation, pour cultiver cet élan de partage et de solidarité entre eux, car demain ils seront dans les hôpitaux et les structures sanitaires, pour prendre en charge les problèmes de santé des populations ’’avec engagement, abnégation et professionnalisme’’.



Bécaye Sall, président de l’Amicale des étudiants de l’UFR santé de Ziguinchor, annonce que la fédération envisage de faire le tour de toutes régions du Sénégal, afin d’aider les populations.

‘’Nous travaillons également à renforcer le plateau médical des hôpitaux au niveau des régions, car les étudiants des UFR Santé participent à ce combat des autorités sanitaires, pour une prise en charge totale et correcte des problèmes de santé des populations’’, ajoute-t-il.

La Fédération des étudiants en médecine organise samedi, des séances de secourisme au lycée Faidherbe de Saint-Louis, afin d’inculquer aux élèves et aux citoyens, les bons gestes et bons comportements à avoir pour les secours en cas d’accident ou de catastrophe.







APS