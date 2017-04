Saint-Louis: une dame âgée de 54 ans perd la vie dans un incendie

L’incident s’est produit dans la nuit du 08 au 09 avril 2017 à 03h 50. Une chambre a pris feu dans la rue Gambetta angle Braya, entraînant la mort de Mme Rosalie Gueye âgée 54 ans.



Une source de Ndarinfo, renseigne que la dame vivait seule dans une petite chambre dans une maison familiale non électrifiée. Un renversement de bougie aurait provoqué la catastrophe.



Aussitôt avisé, le commissaire central a envoyé une équipe. Après les constatations d’usage par ses éléments et ceux des sapeurs pompiers, le corps sans vie, brûlé par endroit, a été enlevé et déposé à la morgue de l’hôpital régional. Une autre thèse avance une mort par étouffement. Une enquête a été ouverte.