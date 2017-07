Saisie de cartes d’électeurs : La Cellule communication dégage en touche et parle de séquestration

Samedi 22 Juillet 2017

« Face à l’évidence d’une défaite inéluctable, une frange irresponsable de l’opposition persiste dans sa volonté d’empêcher vaille que vaille, la tenue d’élections législatives libres, transparentes et équilibrées.Voilà ce qui explique la vulgaire machination à laquelle se sont livrés les acteurs de la coalition Taxawu Senegaal », martèle la Coalition au pouvoir.



A en croire la cellule communication de BBY, « la coalition Taxawu Sénégal a séquestré un président de Commission qui siège à la mairie depuis février, au vu et au su de tous dans le cadre de ses missions, le présentant comme un vulgaire inconnu pour disent-ils, attester d’une fantasmagorique tentative de fraude ».



Dénonçant cette attitude qu’elle qualifie « d’ignominieuse », la cellule de communication invite les citoyens à « aller massivement, retirer leurs cartes d’électeurs disponibles dans les centres de vote, et qui sont les seuls moyens d’exprimer ses opinions en démocratie ».



De l’avis du coordonnateur de la cellule de communication « cette opposition sans vision ni offre politique veut saboter le processus électoral et empêcher nos compatriotes d’exercer leur droit inaliénable de choisir librement leurs représentants ».



« Nous appelons l’Etat a exercé la plénitude de ses prérogatives pour garantir ce droit au peuple sénégalais », conclut le communiqué de presse reçu à Leral.net.

