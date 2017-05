Saisie de denrées périmées sur le marché

Le mois de Ramadan est l'une des périodes choisies pour inonder le marché de denrées alimentaires comme les produits de charcuterie, de volaille, ainsi que le lait, fromage, beurre et autres. Sauf que beaucoup de ces produits sont souvent périmés. C'est pourquoi les brigades de commerce veillent au grain pour éviter aux populations de tomber sur des produits néfastes à leur santé.



A cet effet, des agents de la brigade de Pikine ont fait hier une descente dans certaines localités de la banlieue comme Keur Massar, Fass Mbao, Yeumbeul et Keur Mbaye Fall. Selon Khadim Ndiaye, chef du commerce départemental, plus de 30 cartons de découpes de volailles et 37 cartons de merguez ont été saisis. "Les personnes sur qui ce produits ont été saisis, risquent de payer des amendes. Elles seront déférées au parquet", indique M. Ndiaye qui invite les consommateurs à éviter de se procurer des produits impropres à la consommation et au besoin, à dénoncer les vendeurs véreux.



Enquête