Saisine du Conseil Constitutionnel : La coalition Manko Taxawu Senegaal "dénonce cette forfaiture" et met en garde le Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir démantelé les piliers de notre démocratie par une série de tripatouillages de la loi électorale au gré de ses intérêts partisans, le Président Macky Sall tente aujourd’hui, de porter un eniéme coup de grâce aux acquis démocratiques de notre pays.



En saisissant le Conseil constitutionnel sous le pretexte de permettre aux electeurs n’ayant pas retiré leur carte de voter aux élections législatives du 30 juillet prochain avec un document administratif autre que la carte d’identité biométrique CEDEAO , le President de la republique decide unilatéralement de violer les articles L 53 alinéa 1er et L 78 alinéa 1er du Code électoral qui disposent que seule la carte d’identité biométrique CEDEAO fait office de carte d’électeur et qu’à son entrée dans le bureau de vote, ce dernier doit présenter sa carte d’électeur.



La Coalition Mankoo Taxawu Senegaal ( MTS) dénonce cette forfaiture, met en garde le Président Macky Sall et le tiendra responsable de toutes les consequences qui decouleront de ce coup de force contre notre democratie .



La coalition MTS exige de l'etat á prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue des élections le 30 juillet 2017



Fait à Dakar, le 24 juillet 2017

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook