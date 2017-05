Salaires, avantages et voiture à 150 millions de Moustapha Niasse : L’Afp dément et s'explique

L’Alliance des forces du progrès (Afp) dément dans un communiqué, les «accusations » portées contre son président Moustapha Niasse, selon lesquelles, il perçoit en sa qualité de président l’Assemblée nationale «un salaire hors normes ». Selon Malick Diop porte-parole de l’Afp, «le président de l’Assemblée nationale a une solde mensuelle indiciaire de 400 000 FCfa, à laquelle s’ajoute une indemnité de fonction de 200 000 FCfa. Donc, Moustapha Niasse ne saurait avoir un salaire hors norme ».



Poursuivant, l’ancien maire du Point E ajoute : «le montant brut imposable est donc de 600 000 FCfa. Soit un minium fiscal de 100 F Cfa, l’impôt sur le revenu à 36 167 FCfa et la cotisation de la Caisse pour la retraite des députés de l’Assemblée nationale fixée à 36 000 FCfa. Ce qui fait un total des retenues à hauteur de 72 167 FCfa.



Aux 527 833 F Cfa restants s’ajoute une indemnité de représentation de 3 973 167 FCfa. Laquelle est, dans le principe, prévue par la loi depuis 1960. Et releve d’un statut qui remonte à plusieurs années. Portant le montant net à payer total à 4 5000 000 FCfa".



« Cette somme ne fait même pas la moitié des 10 000 000 FCfa annoncé urbi et orbi Il s’agit donc d’une contrevérité, d’une affabulation, d’une calomnie et d’un acte délibéré pour tenter de salir » a dénoncé M. Diop.



En ce qui concerne les «fonds sociaux » mis à la disposition du président de l’Assemblée, ils sont utilisés pour aider les populations»



S’agissant de l’information sur l’achat d’une Mercedes à 150 millions de FCfa, d’il y a six mois, est toujours selon le porte-parole de l’Afp « fausse ». Car la Mercedes 350 qui avait été acquise pour l’exercice 2007-2008 pour le président de l’Assemblée nationale d’alors, est inutilisable et garée dans le sous-sol de l’Institution. « La Mercedes 500 qu’utilise Moustapha Niasse est son propre véhicule acheté quand il était dans l’opposition, en 2008 », conclut-il.

