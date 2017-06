Salif Diao tacle El Hadji Diouf : « Le patron, c’est Aliou Cissé, il faut le laisser travailler »

En visite à Tambacounda, sa ville natale, Salif Diao s’est prononcé sur l’actualité du football sénégalais notamment l’équipe nationale. L’ancien milieu de terrain des « Lions » du Sénégal, acteur de la génération 2002, a pris fait et cause pour son ex-équipier, Aliou Cissé, actuel sélectionneur national.



«Nous avons une très bonne équipe. Il faut laisser le coach travailler. Le patron c’est Aliou Cissé », a-t-il tranché.



Allusion à El Hadji Diouf qui s’est autoproclamé "patron" du football sénégalais. Sans le citer explicitement, Diao invite son ex-coéquipier à «créer un enivrement positif » autour de la personne d’Aliou Cissé, pour lui permettre de réussir.



«Il faut qu’il réussisse dans sa mission étant celle du Sénégal. Je suis avec l’équipe, mais pas derrière elle. Au Sénégal, on a l’habitude de dire : « nous sommes derrière vous ». Moi je suis avec eux à 100% et j’ai espoir », assure-t-il.



Salif Diao a aussi pris la défense de Me Augustin Senghor dont la gestion est décriée par El Hadji Diouf et consorts. Selon lui, de manière générale, de gros progrès ont été faits le président de la Fédération.



«Contrairement à ce que les gens disent, il y a de très bonnes choses qui se font même si tout n’est pas rose. Maintenant, être là à se lamenter à tort et à travers, je dis que ce n’est pas ma façon de voir les choses.



Au vu des résultats de petites catégories, on peut dire que de bonnes choses sont faites. Le meilleur reste à venir pour le football sénégalais », promet Diao.



(Avec L'Observateur )