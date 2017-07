Saliou Samb (Président stade de Mbour): "Cette coupe, on l'a très cher payé, je m'en veux énormément et demande pardon aux Mbourois"

"Le stade de Mbour est en train de vivre des moments très difficiles, des moments de douleurs, des moments d'un néant absolu. Dans nos têtes, nous dirigeants, nous ne pensions pas qu'un jour, on serait confronté à ce genre de situation, et ce genre de responsabilités, le 15 juillet, quand on partait pour essayer de ramener cette coupe, tant attendue pour le peuple mbourois". C'est en ces termes empreints de douleur et de tristesse que le président du stade de Mbour, Saliou Samb, a rompu le silence, depuis les événements désastreux survenus au stade Demba Diop. En point de presse, hier, les dirigeants du club, ont déploré ces actes qui n'honorent pas le football sénégalais.



"Le stade de Mbour est meurtri par une situation qu'il n'a pas vu venir. La fête était belle, les préparations étaient belles. Nous avons vu un peuple uni (le peuple mbourois) autour d'un idéal. Idéal de sport, de don de soi, de générosité qui doit sous-tendre l'action sportive. Nous étions partis pour essayer de "toucher la Graal", renseigne le président qui ajoute de s'en vouloir d'avoir prié pour que Dieu leur donne cette victoire attendu, depuis 60 ans par les Mbourois. Et que s'il savait qu'il allait payer ce lourd tribut pour obtenir le trophée, il n'aurait pas autant prié.



"Cette coupe, on l'a très cher payé. Je m'en veux énormément. Je demande pardon aux Mbourois".





"Les Mbourois ont accepté cette volonté et souffre dans la dignité", indique Saliou Samb. "J'ai beaucoup de fierté. Nous acceptons de souffrir dignement, dans la sérénité et dans la responsabilité... Dieu est en train de jauger notre capacité d'acceptation de la volonté divine. Nous présentons nos condoléances aux Mbourois, mais aussi, nous présentons nos condoléances aux Ouakamois, parce que c'est sûr qu'il y a certains d'entre eux qui ne sont pas d'accord. C'est une douleur nationale".



Par ailleurs, les dirigeants, veulent que justice soit rendue. "Nous sommes mécontents de ce qui s'est passé, de l'irresponsabilité dans l'organisation et dans la gestion des faits. Nous ne sommes pas contents. Il y a beaucoup de générations qui ont été sacrifiées. Il faut que justice soit rendue. La loi doit être implacable. L'Etat doit donner l'exemple, en étant implacable", clame Saliou Samb, avec force et hargne.



Par ailleurs, il a été noté qu'il y avait 303 blessés, dont les 201 se trouvent à Mbour, car après les violences, ces derniers ont préféré rentrer. Une marche silencieuse sera organisée en l'honneur des disparus, ce samedi.



