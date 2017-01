Saliou Sarr, bureau politique du PS : « Je soutiens la plainte déposée par Barthélémy Dias contre Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam » Le secrétaire général de l’Union des coordinations du PS à Dagana explique, dans un entretien accordé au quotidien Vox Populi les raisons pour lesquelles, il soutient la plainte déposée par Barthélémy Dias et compagnie contre Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam. Saliou Sarr qui est également membre du bureau politique dénonce « un coup d’Etat contre les militants socialistes ».

Jeudi 5 Janvier 2017

Dès l’entame de ces propos Saliou Sarr montre sa position sur la crise qui sévit le Parti socialiste et soutient la plainte déposée par le maire de Sacré Cœur- Mermoz et critique la « décision » de Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam pour dire oui ou non à la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour lui cette décision est du ressort du Comité central.



« Je soutiens cette plainte, en ce sens que c’est Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam qui ont porté une « décision » du bureau politique pour aller consulter les coordinations pour dire si oui ou non on va aller avec Benno Bokk Yakaar. Alors qu’en effet c’est le Comité Central qui a la prérogative de prendre cette décision, de ce point de vue on refuse de convoquer le Comité central pour discuter et prendre une décision pareille. Quand une autre instance semble prendre cette décision, je peux dire parfaitement qu’on a fait un coup d’Etat contre les militants du parti pour essayer d’instrumentaliser certains responsables, pour aller prendre une décision qui n’est pas leur décision », peste-t-il.



Concernant la plainte de Dias contre Tanor Dieng, le SGUC du Ps est catégorique et se range du côté de Khalifa Sall. « Je soutiens cette plainte en tant que responsable du parti au niveau de la base. Vous savez, depuis le Congrès de juin 2014, on est resté 6 mois pour essayer de monter les instances du parti » déplore-t-il.



