Sall» temps pour Bamba et compagnie Le Maire de Médina Bamba Fall,le Directeur de Cabinet du Maire de Dakar,Khalifa Sall, Bira Kane Ndiaye, et trois autres personnes dont Zale Tyson qui travaille dans la sécurité du Maire de Dakar vont passer la nuit du mercredi au commissariat central de Dakar, en attendant de rencontrer le procureur de la République, ce jeudi.



Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Ces responsables Socialistes proches de Khalifa Sall sont tenus responsables des incidents à la maison du parti le 05 mars 2016, veille du référendum.

Des jeunes, favorables aux NON, avaient interrompu la réunion du bureau politique devant statuer sur la position à tenir au référendum du 20 Mars.

A l’annonce de la nouvelle, les nombreux militants et sympathisants, qui s’étaient massés devant le tribunal , ont crié à la manœuvre politique et ont pointé du doigt leur Secrétaire Général, Ousmane Tanor Dieng.

Doudou Coulibaly Le Grand Site)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook