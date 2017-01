Salomon Kalou arrête la sélection ivoirienne à 31 ans

La sixième CAN de Salomon Kalou aura donc été la dernière, comme prévu. Eliminé ce mardi soir par le Maroc, l'ancien joueur du PSG, de Lille et d'Auxerre a annoncé qu'il quittait la sélection ivoirienne. «J'ai fait une finale et j'en ai gagné une autre. Là, cela ne s'est pas bien passé. Il y a des jeunes comme (Franck) Kessié, (Wilfried) Zaha... Je pense qu'ils sont le futur du football ivoirien. Je leur souhaite bonne chance», a déclaré Kalou, au moment de recevoir son prix d'homme du match.



Kalou, qui a connu sa première sélection avec les Eléphants en 2007, a été sacré champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire et compte 89 sélections. Il évolue aujourd'hui au Hertha Berlin.



source: Lequipe