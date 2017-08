Samba Ndiobène Ka offre 27 jeux de maillots, de blousons, de chaussettes et des ballons aux Asc de Dahra Les férus du ballon rond dans la Commune de Dahra sont aux anges. Pour cause, ils ont reçu des mains de Samba Ndiobène Kâ des équipements sportifs composés de 27 jeux de maillots complets, de blousons et de 54 ballons.



Ce geste ô combien important porte les empreintes du Directeur de la Modernisation de l’Equipement rural, Samba Ndiobène Ka, qui vient de concrétiser une promesse de campagne.



En présence des autorités sportives et des présidents des Associations sportives et culturelles des deux zones, la cérémonie de remise de dons a été riche en couleurs.



«Ce qui nous a poussé à faire ce geste, c’est ce que nous sommes de cette Commune, nous travaillons ici. Ces temps-ci, ce sont les navétanes qui s’annoncent, c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’accompagner la jeunesse », a déclaré Samba Ndiobène Ka.



Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin, dit-il, «il promet de pérenniser cette action de bienfaisance, tout en appelant les acteurs de développement et les fils du Djolof à œuvrer dans ce sens pour apporter leur pierre à la construction de l’édifice».



Dans son speech, le responsable politique de l’Alliance pour la République appelle la jeunesse à plus de responsabilité, en évitant la violence dans le mouvement navétane. «Il faut qu’ils sachent que ce sont des moments de convivialité et de cordialité».



S.ND Ka a promis de récompenser, avec une enveloppe financière de 500 mille, l’équipe la plus fair- play de la Commune.



Quant au coût de ce matériel sportif offert à la Jeunesse de la ville de Dahara, il a préféré donner sa langue au chat. Au motif que, selon lui, «la jeunesse n’a pas de prix »conclut-il.



Moustapha Ndiaye, Correspondant Actusen.com à Linguère



