Samba Sy dit mesurer "l’étendue de la tâche et la densité de la charge’’

Le nouveau ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a souligné lundi avoir pris conscience de l’étendue de la tâche qui l’attend à la tête de ce département ministériel.



‘’Je mesure l’étendue de la tâche, la densité de la charge, le poids des responsabilités et j’ai pu toucher du doigt la volonté de réussir. Tout cela conjugué ensemble, me met dans une posture de quelqu’un qui veut servir la République à côté d’une tutelle qui est déterminée à bâtir un Sénégal pour tous et de tous’’, a-t-il souligné au sortir du Conseil des ministres de rentrée au Palais de la République



’’Les défis que nous avons à nous fixer, c’est de renforcer la cohésion de notre pays par toutes les voies possibles, parce que notre pays devient attractif par la force des choses’’ , a-t-il continué.



Il a exprimé sa gratitude à l’égard du chef de l’Etat, Macky Sall, soulignant être habité par un "sentiment de bonheur’’ et "un sentiment de redevabilité à l’endroit des personnes’’ qui l’ont porté à la tête de son parti, le Parti de l’indépendance et du travail (PIT).

