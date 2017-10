Samba Thioub étale les raisons de sa démission de Rewmi : "Idrissa Seck et le Parti m’ont abandonné quand j’étais en prison" Le parti d’Idrissa Seck, Rewmi est en train de voler en éclats. Et à chaque jour suffit sa peine. Aujourd’hui, le désormais ex-secrétaire général du Parti lève un coin du voile sur les raisons de sa démission.

Samba Thioub évoque le manque de soutien de son Parti lorsqu’il était en détention à la prison de Rebeuss. Il déclare que le secrétaire général du Parti, Idrissa Seck, n’est jamais allé lu rendre visite durant tout son séjour carcéral.



« En réalité, je n’ai pas senti le soutien de mon parti, de mon leader et de certains membres de mon parti quand j’étais en prison. Personne ne s’est occupé de moi durant ce temps-là. C’est Thierno Bocoum qui était là pour moi », a-t-il révélé.



Le jeune responsable politique qui a passé sept mois de prison pour une affaire de trafic de drogue, est même dépassé par le comportement de son désormais ex-leader. « Idrissa Seck ne m’a pas rendu visite. C’est ce que je n’ai pas compris en fait. Je pense que quand on est avec quelqu’un, et qu’il a des difficultés, la moindre des choses, c’est de l’assister, de lui témoigner de sa compassion », a-t-il révélé mercredi sur Rfm.



Il indique qu’« au moment où des membres d’autres formations venaient lui rendre visite au Commissariat central (garde-à-vue), au Tribunal (jugement), jusqu’à la prison de Rebeuss (détention provisoire), il n’a pas senti mon leader, encore moins mon part, Rewmi ».



« C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Le Vice-président est venu me voir après trois moins de détention. J’ai même entendu que ce sont mes amis qui sont allés le voir pour lui reprocher de n’être pas allé me voir », a ajouté M. Thioub qui a suivi Thierno Bocoum, pour « un autre combat politique ».







