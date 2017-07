Samir Fawaz, ancien entraîneur de Tapha Tine : « Lac 2 est favori devant Modou Lô »

Connu dans le milieu de la lutte sénégalaise pour avoir été entraîneur de Tapha Tine, Samir Fawaz donne son opinion sur le combat Modou Lô contre Lac 2, prévu ce dimanche et fait le point sur les forces et faiblesses de chaque lutteur.



«Ça va être un grand combat entre deux grands lutteurs car ils ont tous les deux des atouts à faire valoir. Sur le plan physique, Lac 2 a l’avantage du fait de son allonge, de sa taille et de sa force. Mais, il devrait tourner pour mieux armer sa frappe car Modou Lô est très rapide et a une lourde frappe.



Au niveau de la bagarre, le Roc des Parcelles est plus assuré. Il est meilleur boxeur par rapport aux combats que j’ai vus. Lac 2 est trop attentiste et ne fait pas d'enchaînement, car il arme son poing gauche et s’arrête. Quant à la lutte pure, ils sont égaux. L’un est costaud et a une allonge. L’autre est technique et très rapide.



Celui qui commettra la plus petite erreur sera à terre. Modou Lô est un lutteur très vicieux et très intelligent auquel il faut faire attention mais le poids et l’allonge de Lac 2 risque de le gêner. Au-delà de toutes ces considérations, Lac 2 est favori. Au sortir de ce combat, ils peuvent tous les deux prétendre rencontrer ‘Bombardier ou Eumeu Sène.‘’



Sunu Lamb