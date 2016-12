Samir Nasri visé par une enquête de l'agence antidopage espagnole

Selon les révélations du journal El Pais, Samir Nasri fait l'objet d'une enquête de l'agence antidopage espagnole.Ce qui avait commencé par une histoire de piratage de compte Twitter pourrait vite prendre des proportions plus grandes pour Samir Nasri.



Selon El Pais, l'agence antidopage espagnole (AEPSAD) a lancé une enquête, ce mercredi, sur le traitement reçu par intraveineuse par le Français dans une clinique privée de Los Angeles.Le traitement en question, IV Drip, est selon le site internet de DripDoctors «une perfusion qui permet de stimuler votre système immunitaire et de prévenir des maladies. Il contient des doses élevées de vitamine C, de vitamines B, de lysine et de zinc combinées avec des nutriments spécialement formulés pour aider à combattre les superbactéries et les virus courants.»



Une source interne à l'agence antidopage espagnole aurait déclaré au journal : «Qu'un sportif se rende dans une clinique comme celle-là est déjà suspect.»Les traitements par intraveineuses sont tolérés tant qu'ils ne concernent pas un produit interdit par l'Agence mondiale antidopage et n'excèdent pas les 50 millilitres.



source: fr.sports