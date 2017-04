Samuel Eto’o fait encore parler de lui lors de la 26ème journée

Très en forme pendant le match, l’ancien attaquant du FC Barcelone a signé un but et une passe décisive, sous le regard de son ancien coéquipier de l’équipe nationale Landry Nguémo, consigné sur le banc de touche de Kayserispor.



Il convient de noter que Samuel Eto’o (36 ans) compte désormais 10 réalisations en 22 matchs de championnat cette saison. Titularisé une fois encore aux côtés d’un Mbilla Etame, auteur d’une performance moyennement satisfaisante, l’ex-pichichi a été le premier à exprimer son impressionnant talent.



Lors de la réception d’un ballon envoyé par El Kabir, Samuel Eto’o ne tremble pas et propulse efficacement le cuir rond au fond des filets adverses comme à son habitude (1-0, 29e). Réduite ensuite à 10 contre 11 à la 40e minute de la partie, l’équipe de l’ex-attaquant du Barça et ses camarades se font rattraper après cette belle initiative de Ryan Mendes, buteur 3 minutes seulement après son entrée en jeu (1-1, 49e).



De retour de la pause, le but adverse a redonné des ailes aux coéquipiers de Jean II Makoun. Les joueurs d’Antalya vont maintenir le pressing au point d’obtenir le but de la victoire dans les derniers instants du temps additionnel. Cette fois, c’est Samuel Eto’o qui était le passeur, et El Kabir, le buteur (2-1, 90e+2).



Une victoire qui permet à Antalyaspor de s’emparer provisoirement de la 5e place au classement, tournant ainsi la page du nul concédé lors de la précédente journée contre Besiktas (0-0).