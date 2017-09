Samuel Eto’o publie une photo et adresse un message à Demba Ba

Ce n’est pas souvent dans les habitudes de Samuel Eto’o de publier des photos et d’envoyer des messages à ses coéquipiers. Lorsque l’international Camerounais le fait, cela veut sans doute dire qu’il a été marqué non seulement par l’état d’esprit du joueur, mais aussi par sa mentalité hors des terrains de football.



Dans un message qu’il a publié sur Instagram, Samuel Eto’o a mis en évidence une photo sur laquelle il apparaît avec l’international Sénégalais Demba Ba, son ancien coéquipier de Chelsea. A la suite de cette photo, il a adressé un message à ce grand footballeur. » J’ai connu des mecs dans ma vie, mais comme toi jamais. Respect mon petit », a écrit Samuel Eto’o.

Visiblement, Samuel Eto’o trouve en Demba Ba un footballeur sympa et quelqu’un de bien, qui l’a marqué. De ce fait, il a tenu à exprimer tout le bien qu’il pense de ce joueur sénégalais. Cette attitude de Samuel Eto’o est également un appel au renforcement de la solidarité et de la fraternité africaine. L’ancien attaquant des Blues, en adressant ce beau petit message à Demba Ba, confirme tout le bien qu’on pense de lui.



Il faut par ailleurs reconnaître que les joueurs qui avaient évolué ensemble à Chelsea avaient de très bons rapports sur l’aire de jeu comme dans la vie de tous les jours. On peut comprendre aujourd’hui pourquoi ces liens entre Samuel Eto’o et Demba se renforcent encore.



